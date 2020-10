Miljoenen tegen overbelasting stroomnet: ‘Lidl krijgt bij piek geld voor uitzetten megakoelcel Oosterhout’

Bedrijven zetten nu stroom uit om klappen stroomnet te voorkomen

Zorgen om ruimte voor nieuwe kabels en gebouwen

Dat is echter niet zomaar geregeld. Terwijl het geld er al is - Liander investeert dit jaar 220 miljoen euro in het Gelderse net- is er nog een probleem: ruimte. Vooral in de steden is het lastig geschikte plekken voor te vinden, zegt een woordvoerder van Liander.

,,Daarom gaan we zo snel mogelijk op zoek naar geschikte plek en willen we met alle partijen in gesprek om te kijken of we de juiste plekken kunnen aankopen. En dan gaat het niet alleen om de verdeelstations, ook onder de grond wordt het drukker. Het is voor ons belangrijk ver vooruit te kijken om te zorgen dat alle leidingen die we willen ook aangelegd kunnen worden.’’