Minister Kajsa Ollengren steunt woningtoewijzing Molukse wijk; ‘In 1986 afspraken gemaakt over voorrang’

Ollongren antwoordt op vragen van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Die partij wilde, na een artikel in deze krant over een incident in de Alexanderstraat in Elst, van Ollongren weten hoe er met woningtoewijzing in Molukse wijken wordt omgegaan. Ook meent de VVD dat het toewijzen van woningen aan mensen met een specifieke etnische achtergrond niet meer van deze tijd is en zou moeten worden stopgezet.