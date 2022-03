Modewinkelier Arie Simons werd dominee: ‘Als de Meester roept, dan ga je’

U bent dominee van de Hervormde Gemeente Valburg-Homoet. Sinds drie weken staat uw leven in het teken van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Waar komt die drive vandaan? Heeft u daar al eerder ervaring mee opgedaan?

,,Ik wil iets betekenen voor een ander als die hulp nodig heeft. Ik voel dat ik dat moet doen. Toen ik in Nieuw-Lekkerland woonde en in opleiding tot predikant was, ging ik elke vrijdagnacht naar de tippelzone aan de Keileweg in Rotterdam om er te zijn voor verslaafde straatprostituees. Ik nam geen geld mee, maar wel een bijbeltje.



Het kwam weleens voor dat ik een drugsverslaafde man mee naar huis nam en opnam in mijn gezin in de hoop hem weer op de rails te krijgen. Een verslaafde Antilliaanse man heeft jarenlang bij mij in huis gewoond. Maar ook nam ik weleens incestslachtoffers en alcoholisten mee. Mijn vrouw knipte hun haren aan de keukentafel.”