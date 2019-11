Moeder Iris uit Andelst weet wel raad met kettingmotorzaag: eerste vrouw met hoogste Europees zaagbewijs

De spanning is niet de reden waarom Janssen enkele keren per week met een kettingmotorzaag het bos intrekt. ,,Het is een geniale machine omdat je ermee alle plekken in een bos kunt bereiken. Je neemt de zaag immers in je hand mee”, zegt ze.

Acht strafpunten

Janssen is bosbouwer en terreinbeheerder. Het examen voor ECC3 heeft ze afgelegd bij praktijkcentrum IPC de Groene Ruimte in Arnhem. ,,Ik was bloednerveus. Je mag acht strafpunten behalen, maar als je voor je begint vergeet de mensen in je omgeving te waarschuwen, is het direct afgelopen. Bij dit werk staat de veiligheid voorop.”



Zo krijgen deelnemers een strafpunt als het vizier van de helm niet naar beneden is of als de motorzaag niet op de rem staat. ,,Ik geloof dat ik één strafpunt had. Dat is niet goed tot mij doorgedrongen. Ik was veel te blij dat ik het heb gehaald.”