Mogelijk schietincident in Zetten kan ook vuurwerk zijn

De politie kreeg vrijdagavond om 00.10 uur een melding binnen over een schietincident op de Wageningsestraat in Zetten. Direct vertrokken meerdere wagens naar de desbetreffende loods.

Eenmaal aangekomen trof de politie hier een groep mensen aan. ,,Het werd na onderzoek echter niet duidelijk of er ook echt geschoten is”, vertelt de woordvoerder van de politie. ,,Er is in ieder geval niemand gewond geraakt.”

Omstanders verklaren dat de knal of knallen werden veroorzaakt door vuurwerk. ,,Nader onderzoek moet uitwijzen dit klopt en of er wel of niet geschoten is”, aldus de woordvoeder. Er is wel een man aangehouden, deze wilde de aanwijzingen van de politie niet opvolgen.