Molukse militairen krijgen erkenning van hun leed: ‘Dit is hard nodig, maar ook rijkelijk laat’

'Noodlottig ongeval' Brugklim­mer ‘flipt’ en raakt zwaarge­wond na metersdie­pe val. Ooggetuige: ‘Ik was echt even in shock’

Een man is woensdagavond rond 21.00 uur van de Waalbrug in Nijmegen gevallen en daarbij ernstig gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Niet duidelijk is hoe het met hem gaat.