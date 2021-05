Moniek (19) woont in de VS en is al gevaccineerd: ‘Ik merk heel weinig van corona’

,,In het dorpje waar ik woon is er heel weinig corona. In de maanden november en december waren er op onze school wel meerdere besmettingen. Ik ben zelf ook eind november, drie maanden nadat ik hier was gearriveerd, besmet geraakt met het virus.



Het was totaal niet ernstig en ik ben er maar één dag echt ziek van geweest. Toen het tweede semester begon – 11 januari – zijn er weinig tot geen besmettingen geweest.