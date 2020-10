Monument bij Schoonderlogt in Elst, op de ‘heilige grond’ van Easy Company

Halloween-traditie Heteren lijkt gered: ‘Ik ga all out’

29 september HETEREN - Even leek de sluiting van Café 41 in Heteren ook een einde te maken aan de Halloween-traditie in het dorp. Maar niets is minder waar. De optocht gaat door en wordt zelfs uitgebreid met een wandelroute langs ‘enge huizen.’