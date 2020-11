Monument in Lent voor de boer die van wijken niet wil weten

Kunstenaar bouwt 'eilandje van geluk' in Lent

27 september LENT - ,,Wat bent u daar voor moois aan het maken, meneer?’’, vraagt een vrouw vanaf de spoorbrug aan kunstenaar Leonard van Munster (45). ,,Dit is geld wegsmijten!’’, roept even later een andere voorbijganger. De Amsterdamse kunstenaar wordt overladen met reacties tijdens het bouwen van een groot kunstwerk aan de Oosterhoutsedijk in Lent.