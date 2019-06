Myriam verloor haar man en voert nu een kruistocht tegen antidepressiva

Het is 31 mei 2017, afgelopen vrijdag precies twee jaar geleden, als Myriam van de Lagemaat thuis in Heteren haar man Arjan in de schuur vindt.



Hij heeft een einde aan zijn leven gemaakt en laat naast zijn vrouw drie dochters achter. De zelf gekozen dood van haar man laat haar intens verdrietig, maar vooral met heel veel vragen achter.



,,Het is iets dat me niet los laat, hoe meer ik er over lees, hoe meer het je aangrijpt. Die middelen worden veel te makkelijk voorgeschreven, dat moet stoppen”, zegt de Heterense.



Ze beet zich helemaal vast in de laatste levensfase van haar man en ziet de voorgeschreven antidepressiva, in combinatie met slaapmedicijnen, als oorzaak.



Nu wil ze vooral andere mensen op de gevaren van langdurig gebruik van antidepressiva wijzen. Ook stapt ze naar het Medisch Tuchtcollege met een klacht over de huisartsenpraktijk waar haar man onder behandeling was.