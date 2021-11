Mysterie langs de Waal: welke parochie mist de grafsteen van de pastoor?

Adrie helpt je discreet van het ongedierte af: ‘De buren krijgen er niets van mee’

ELST - Last van muizen, wespen, kakkerlakken, houtworm of ratten? A3 Plagenbestrijding van eigenaar Adrie van Zadelhoff brengt redding. Zij het niet altijd in één dag. ,,Een wespennest kun je inspuiten en dan ben je in de regel meteen klaar. Maar een muizenprobleem vraagt een heel andere aanpak.’’

