Na tegenslagen nog één keer Betuwepodium in Dodewaard: ‘Andere vorm valt beter te organiseren’

Eind augustus wordt de betoverende plek in de uiterwaarden bij Dodewaard weer omgebouwd tot een klein festivalterrein. Er staat een afwisselend programma klaar met zo’n zestien acts.



In de verschillende tenten die straks verrijzen, worden voorstellingen gespeeld, brengen singer-songwriters hun liedjes ten gehore en kunnen kinderen genieten in een knutseltent. In het hoge gras kan worden rondgerend of door volwassenen worden genoten van verhalenroutes. Ook het pontje op de plas op het terrein blijft iedere editie populair. Kortom: voor ieder wat wils.



Het Betuwepodium is na tien edities nog steeds niet bekend in de regio, maar wel zeer geliefd onder artiesten en bezoekers die iedere keer terug komen. Toch wordt dit waarschijnlijk de laatste keer dat het festival in deze vorm plaatsvindt.