Naarstig op zoek naar vrijwilligers die overbelaste ouders wat rust gunnen: ‘Echt nieuwe mensen nodig’

Raad Overbetuwe wil alles op alles zetten om bouwvertra­ging te voorkomen

Het nieuws dat de bouwprojecten Vinkenhof, De Pas en het nieuwe zwembad/sportcentrum in Elst mogelijk pas later op het stroomnet kunnen worden aangesloten, is in de Overbetuwse politiek ingeslagen als een bom. Ze willen dat alles gedaan wordt om de schade zo klein mogelijk te houden.