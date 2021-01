Niet op vakantie, dan een Ambiance-zwembad thuis: vanafprijs 50.000 euro (!)

ARNHEM / GENDT - Chris en Helma Milder voorzien de happy few van de meest exclusieve zwembaden. Afgelopen jaar had het Arnhemse stel met Betuwse roots het drukker dan ooit. Met dank ook aan corona.

Quote We verzorgen de klus van A tot Z. Van het graafwerk tot en met het door ons op afstand regelen van het water, de tempera­tuur en de elektroni­ca Wat doen mensen nu ze niet meer naar verre oorden kunnen? Ze halen de vakantie in huis. Door een zwembad te laten aanleggen bijvoorbeeld. ,,Ja, dat is inderdaad wat wij vorig jaar hebben gezien’’, zegt het Arnhemse ondernemersechtpaar Chris en Helma Milder.



Dertig procent meer omzet in 2020. En ook voor dit jaar zijn de perspectieven prima bij de in Ede gevestigde firma Ambiance Zwembaden. ,,We komen tot zo’n dertig projecten”, zegt Helma. ,,Dat zijn er tien meer dan normaal.” Chris: ,,Een zwembad begint bij ons bij zo’n 50.000 euro en gaat tot drie ton of meer. We verzorgen de klus van A tot Z. Van het graafwerk tot en met het door ons op afstand regelen van het water, de temperatuur en de elektronica.”

Jan Kapitaal koop luxer

Waar Jan Modaal voor een opblaas- of opbouwzwembad in de achtertuin gaat, bekijkt Jan Kapitaal de luxere opties, voor binnen of buiten, bij Ambiance. Momenteel wordt daar een 15 meter lang hypermodern zwembad gebouwd. Om zo de potentiële klant te verleiden tot aanschaf. En daarmee weer sterk te staan in minder spetterende jaren. Die ongetwijfeld ook weer gaan komen.

Want ondernemen is bikkelen, zo blijkt uit het verhaal van de Milders. ,,We zijn sinds 2007 samen eigenaar’’, vertelt Helma. ,,Na mijn aantreden kwam ik in de boekhouding meteen al financiële tegenvallers tegen. We begonnen zwaar in de min.” Chris: ,,Ik heb thuis geleerd dat je bij problemen om de keukentafel gaat zitten. Waarna je samen tot een oplossing komt.”

Boertje van buuten

Quote Toen stelde ik voor om drie maanden gratis bij Ambiance te gaan werken. Als dat wederzijds beviel, zouden ze mij in dienst nemen en mij alsnog die drie maanden betalen Gekscherend noemt Chris Milder zich wel eens een ‘boertje van buuten’. Hij is afkomstig uit een tuindersgezin in Gendt, vandaar. Hij leerde thuis veel en koos toen voor het beroep van internationaal vrachtwagenchauffeur. Tijdens zijn eindeloze ritten droomde hij geregeld over het bouwen van een eigen zwembad. Echtgenote Helma is eveneens behept met ‘boerenverstand’. Zij is dochter van een fruitteler uit Doornenburg.



Chris Milder: ,,Dat zwembad is er gekomen. Bij ons vorige huis in Doornenburg. Ambiance heeft me daarbij geholpen, waarna ik er wel wilde gaan werken. In eerste instantie werd ik afgewezen. Toen stelde ik voor om drie maanden gratis bij Ambiance te gaan werken. Als dat wederzijds beviel, zouden ze mij in dienst nemen en mij alsnog die drie maanden betalen.”



En zo geschiedde. ,,Ik deed er van alles. Van reparaties tot verkoop. De eigenaren zagen het in mij zitten en wilden mij behouden. Toen heb ik bedongen dat ik het bedrijf op termijn kon overnemen.”

Verhuizing naar Ede

Onder leiding van de Milders verhuisde Ambiance van Veenendaal naar Ede en nam het bedrijf (elf medewerkers) afscheid van de dertien in een dozijn-markt. Het echtpaar koos voor de niche van de meest luxe zwembaden en aanverwante zaken als sauna’s en jacuzzi’s. Een goede zet, al waren er naast ups ook vele downs. Chris: ,,Pa zei altijd ‘als het slecht gaat, moet je bomen planten. Als het goed gaat, kun je vruchten plukken’. Het is tegendraads of anticyclisch ondernemen. Dat hebben we gedaan.”

En hard werken. Heel hard werken. Chris: ,,Zes dagen per week, 23 jaar lang. Daar hebben we nooit een punt van gemaakt. Hard werken, is iets wat we van huis uit hebben meegekregen.” Helma: ,,We hebben lang geen sociaal leven gehad. Gelukkig hebben we dat weer een beetje op kunnen bouwen.”

Over tien jaar willen de Milders (nu beiden 53 jaar) zich terugtrekken uit het bedrijf. Helma: ,,We hopen dat onze medewerkers het over kunnen nemen. Net als wij dat destijds hebben gedaan.”