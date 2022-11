Nieuw conflict rond Railterminal: nu om een hoogspanningskabel

column thomas verbogt Vader Abraham, zijn talenten en de jonge zangeres op zijn schoot

Toen ik hoorde dat Pierre Kartner was overleden, dacht ik weinig, behalve dat ik Huilen is voor jou te laat een vreemd, mysterieus lied vind, en ook herinnerde ik me een avond begin jaren 80. Ik woonde toen in Arnhem en mijn buurman was de rock-’n-roller Hank the Knife, eerder van Long Tall Ernie & the Shakers, maar nu met een eigen band: Hank the Knife & the Jets.

13 november