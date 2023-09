Nieuw onderzoek bij huis waar lichaam van vermiste Wim (57) werd gevonden

De geheimen van Heteren ontrafeld in dorpsglos­sy de Peperbus: ‘Van twee straten uitge­groeid tot een levend dorp’

Waarom de tuinen in de Vogelbuurt zo groot zijn en in de Bloemenbuurt veel kleiner. Dat is één van de raadselen die in een speciale uitgave van het Heterense dorpsmagazine De Peperbus wordt ontrafeld. In een extra dik magazine zet De Peperbus het dorp tussen 1945 en nu op een rijtje.