Nieuwbouw Oosterhout: 306 liefhebbers voor 40 huizen

Betuws voetbal Eerste Betuwse succes dankzij Excelsior Z, Elistha en Valburg onderuit, ‘Bomber’ velt SDOO

25 september ZELHEM – De eerste Betuwse overwinning in het nieuwe voetbalseizoen is er: Excelsior Zetten won de uitwedstrijd in de derde klasse A bij ZZC’20: 1-2. Excelsior Zetten trainer Marcel Nijenhuis was zeer te spreken over de inzet van zijn ploeg. „Er is met veel beleving en passie gespeeld. Precies zoals we het met elkaar hadden besproken”, vertelde Nijenhuis. Pepijn Mantel opende de score voor de Zettenaren: 1-0. Even later ontfutselende een goed storende Jeremy Krieken de Zelhemse doelman de bal en verdubbelde de marge: 0-2.