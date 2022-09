Nieuwe domper voor familie Bakker in woningsoap: raad keert zich tegen woonbestemming voor pand in Elst

De woning van de familie staat sinds vorig jaar leeg. De Raad van State oordeelde dat het pand niet als woning gebuikt mag worden.



Het huis staat te dicht op het naastgelegen boerenbedrijf op nummer 41 en door een woonbestemming op de woning te leggen worden de agrariërs en hun bedrijf beperkt in de bedrijfsvoering. Een kwestie die al twintig jaar speelt en meer dan honderd rechtszaken heeft gekend.

Woonbestemming volgens Bakker wel mogelijk

Bakker meent dat een woonbestemming voor hun pand wel mogelijk is zonder het naastgelegen bedrijf in de weg te zitten en heeft om die reden gevraagd toch een woonbestemming op het pand te leggen. Het Overbetuwse college wilde daar niet aan mee werken. Voor Bakker reden om de gemeenteraad te vragen die beslissing ongedaan te maken.



Daar kwam het dinsdagavond niet van. Een ruime meerderheid volgt de uitleg van burgemeester en wethouders, die stellen dat de uitspraak van de Raad van State om wonen in het pand te verbieden niet omzeild kan worden. Ook omdat nu door de hoogste rechter van het land is bepaald dat een woonbestemming niet met de rechten en bedrijfszekerheid van het naastgelegen boerenbedrijf is te verenigen.

Quote Wij roepen al jaren dat het mogelijk moet zijn om via een postzegel­plan de bewoning van het pand Rijks­weg-Zuid 39 mogelijk te maken Elbert Elbers, PvdA Overbetuwe

Geen verplichting

Bakker stelt dat de gemeente verplicht is een nieuwe bestemming aan het pand toe te wijzen, maar ook daar is Overbetuwe het niet mee eens. Burgemeester en wethouders stellen dat er een geldige bestemming op het terrein ligt (recreatieve doeleinden) en er om die reden voor de gemeente geen dwingende reden is om het huidige bestemmingsplan aan te passen. Ook die redenering werd door een ruime raadsmeerderheid gevolgd.



Alleen de PvdA verzette zich tegen de afwijzing van het verzoek van de familie Bakker. Fractievoorzitter Elbert Elbers noemde het onbegrijpelijk dat alleen zijn fractie in verzet kwam.



,,Dit onderwerp speelt al jaren en is belangrijk. Onbegrijpelijk dat alleen de PvdA zich hier voor in wil spannen. Wij roepen al jaren dat het mogelijk moet zijn om via een postzegelplan de bewoning van het pand Rijksweg-Zuid 39 mogelijk te maken. Wij roepen dan ook op om hier aan mee te werken.”

Opnieuw naar de rechter

Het bleek een oproep die aan dovemans oren was gericht. Alle andere partijen volgden het advies van burgemeester en wethouders, waarmee de familie Bakker achter het net vist. Tom en Els Bakker waren niet verrast door de afwijzing.



,,De gemeente stelt dat we maar naar de rechter moeten stappen. Wij zullen ons nu beraden op de vraag of we dat gaan doen. Wij blijven erbij dat bewoning mogelijk is, al moet de gemeente daar dan wel aan mee willen werken.”

Volledig scherm Het huis van de familie Bakker aan Rijksweg-Zuid in Elst. © Erik van 't Hullenaar