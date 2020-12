Nieuwe vertraging dreigt voor doortrekken A15: aanleg bruggen en tunnels ligt stil

video Het is erop of eronder voor de verlengde A15: hier vind je alle antwoorden over de nieuwe snelweg die er wel/niet* komt

21 juni Al jaren wordt gesproken over het doortrekken van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Volgende week behandelt de Raad van State in vier dagen 52 bezwaren tegen de bouw van het stuk snelweg. Het is het belangrijkste verkeersproject van Gelderland. Komt het er wel of niet? Wij nemen je alvast bij de hand met de 15 allerbelangrijkste vragen en antwoorden in dit ingewikkelde dossier.