Nog geen run op crisisnoodopvang in Zetten: ‘Wij zouden graag meer willen doen’

In Zetten is alles in gereedheid gebracht voor de komst van maximaal tachtig personen. Het restaurant van zalencentrum De Wanmolen kan volgens haar snel schakelen en ook meer dan vijftig vrijwilligers staan in de startblokken. ,,Wij zouden graag meer willen doen. Maar we kunnen nog niet zoveel”, zegt vrijwilliger en Zettenaar Mart van Baak, die blij is dat de tijdelijke crisisnoodopvang vlakbij zijn huis is gevestigd. De bedoeling is dat vluchtelingen hier drie nachten verblijven tot maximaal een week. Tot uiterlijk 11 mei is de opvang geopend.