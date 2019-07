Nog maanden 70 kilometer per uur rijden op A325 door recyclen in plaats van vervangen vangrail

Glasvezel komt beschik­baar voor 1500 huishou­dens in buitenge­bie­den Overbetuwe

4 juli ELST - Bewoners van de buitengebieden in de gemeente Overbetuwe kunnen de komende maanden beschikken over snel internet via glasvezel. Het bedrijf Glasvezel Buitenaf heeft donderdagmiddag in aanwezigheid van wethouder Wijnte Hol het startsein gegeven voor de aanleg van een glasvezelnetwerk.