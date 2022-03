Noodopvang voor Oekraïners in Wanmolen in Zetten: maximaal tachtig plekken voor kort verblijf

UPDATEZETTEN - Overbetuwe wil vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in de Wanmolen in Zetten. Daar is ruimte voor maximaal tachtig mensen, die kort in het zalencentrum kunnen verblijven.

Of er écht vluchtelingen in de Wanmolen komen, hoeveel precies én vanaf wanneer, is nog onbekend. Dat hangt af van hoeveel Oekraïners naar Nederland vertrekken en hoeveel opvanglocaties er in andere gemeenten verrijzen, zegt Overbetuwe. De gemeente verwacht echter niet dat er op de korte termijn vluchtelingen aankomen.

Het zalencentrum wordt wel alvast zoveel mogelijk klaargemaakt voor hun mogelijke komst, zodat dat snel open kan voor onderdak. Het is de bedoeling dat mensen die in de Wanmolen verblijven snel doorstromen naar een andere opvangplaats voor de langere termijn. Overbetuwe bekijkt welke locaties daar binnen de eigen gemeente geschikt voor zijn.

Inloopavond

Directe omwonenden van de Wanmolen hebben een brief met informatie over de mogelijke opvang van vluchtelingen gekregen. Voor vragen en opmerkingen konden buurtbewoners maandag in de Wanmolen terecht tijdens een inloopavond. Deze verliep rustig. Aanwezigen waren overwegend positief over het initiatief om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Zo kwamen directe buren Frida van Rozen en Gitte Exalto kijken of ze wellicht kunnen helpen als het zover is. Van Rozen: ,,Het is gewoon onvoorstelbaar wat die mensen meemaken. Ze hebben alles achtergelaten en weten niet of ze dat ooit terugzien. Om dat leed iets te verzachten zou ik graag iets voor de vluchtelingen willen doen als ze hier komen.”

Ook Arie en Chiara van Noordwijk zijn positief. ,,Gewoon doen!” Arie van Noordwijk vult aan dat voor nu een noodopvang sowieso een goed idee is en dat ze van hem in de gemeente ook zeker een opvang voor de lange termijn mogen realiseren. Zijn vrouw voegt eraan toe: ,,Je wilt ook gewoon dat deze mensen zich een beetje welkom voelen.”

Gymnastiekvereniging

Bestuursleden van gymnastiekvereniging Excelsior Zetten waren ook aanwezig om vragen te stellen. De vereniging gebruikt de Wanmolen nu om te trainen. Stephanie Oei: ,,Het staat voorop dat het goed is dat deze mensen hier onderdak krijgen. Wij zitten alleen wel met de vraag wat we met onze trainingen moeten doen én met het grotere materiaal wat we hier hebben opgeslagen. Maar daar gaan we nog over in gesprek met de gemeente en met andere verenigingen.”

Zolang er geen vluchtelingen in de Wanmolen verblijven, kunnen activiteiten daar gewoon doorgaan, benadrukt de gemeente. Zo staat daar deze week bijvoorbeeld nog een stembureau vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.