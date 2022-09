Oekraïner mag tijdelijk in pand zonder woonbestemming: ‘Opvang moet wel veilig zijn’

ELST - Oekraïense vluchtelingen mogen tot 1 oktober in de gemeente Overbetuwe wonen in een pand zonder woonbestemming. Wel vraagt de gemeente inwoners die op deze manier vluchtelingen opvangen zich te melden bij het gemeentelijk Omgevingsloket. Volgens de gemeente zijn er op dit moment ‘slechts enkele meldingen’ binnengekomen.

De opvang moet voldoen aan de eisen met betrekking tot de (brand)veiligheid en gezondheid. Een toezichthouder kan langskomen om de ruimte te inspecteren. ‘En we vragen de eigenaar van het pand de buren en andere belanghebbenden te informeren over de tijdelijke opvang’, aldus de gemeente Overbetuwe. Voor inwoners die Oekraïners opvangen in een gewone woning geldt dit niet.

Jeugdzorginstelling

De gemeente meldt dit in een overzicht over de stand de stand van zaken met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Overbetuwe. In de gemeente verblijven 115 gevluchte moeders met kinderen op thuisadressen bij gastgezinnen. 72 vluchtelingen worden opgevangen op het terrein van jeugdzorginstelling Pactum in Zetten. Hier zouden 110 opvangplekken komen. Een aantal bedden is onbezet omdat de gemeente vluchtelingen uit dezelfde gezinnen bij elkaar plaatst.

Ondernemers in de gemeente zijn bereid vluchtelingen aan het werk te helpen. 20 ondernemers hebben zich tot nu toe gemeld. Samen met het Werkgeversservicepunt (WSP), de locatiemanager bij Pactum en vrijwilligers die er actief zijn, zijn afspraken gemaakt. Op 11 juli stonden meer dan 40 kandidaten klaar met een cv om in gesprek te gaan met het WSP. Inmiddels is de helft aan het werk.

Leefgeld

Tot op heden is er 268.500 euro uitgekeerd aan leefgeld. Dat is bedoeld om maaltijden, kleding en persoonlijke uitgaven te bekostigen. Alle Oekraïners die leefgeld hebben aangevraagd en in de gemeente staan ingeschreven, krijgen leefgeld.

Tot aan de zomervakantie volgden 20 kinderen primair onderwijs, bijvoorbeeld op een gewone of speciale basisschool. 15 kinderen zaten op een school voor voortgezet onderwijs. De scholen kregen daartoe extra financiële middelen van het Ministerie van Onderwijs.

Korting

Sinds 1 augustus mogen de vluchtelingen meedoen met de Meedoenregeling. Daarmee kunnen ze korting krijgen op leuke activiteiten of op bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub. Op die manier kunnen de Oekraïners gebruikmaken van het gehele aanbod aan voorzieningen binnen de gemeente. Verder zorgt de Hervormde Gemeente Valburg-Homoet voor dagactiviteiten in het kerkje in Homoet. Tijdens de zomervakantie konden kinderen zich uitleven op het grasveld voor het kerkje. Voor de vluchtelingen die door leden van de kerk uit de omgeving van Kesteren worden opgevangen, waren er tijdelijk activiteiten in IJzendoorn bij outdoorcentrum Humus, gesitueerd aan een dode arm van de Waal.