Oekraïners ontmoeten elkaar in Homoet en IJzendoorn: ‘Wij moeten over de oorlog blijven praten’

Onderwijs hoogbegaaf­den in gevaar, meer kinderen in de knel

Het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen is in gevaar. Veel scholen die een voltijd lesprogramma hadden voor hoogbegaafden zijn daarmee gestopt, of gaan daarmee stoppen. Meer kinderen komen hierdoor in de knel of zelfs thuis te zitten.

7 augustus