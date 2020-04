Omwonenden Heterens plein krijgen geen geld voor kinderlawaai

De kwestie speelt al vijf jaar. Destijds ging de discussie over een hek. Nu stelden drie bewoners van de Smidsakker de gemeente Overbetuwe voor om een geldbedrag over te maken, zodat ze zelf voor een oplossing tegen het lawaai van spelende kinderen kunnen zorgen. Nadat in 2012 het voormalige gemeentehuis aan de Flessestraat tot brede school werd omgetoverd, begonnen de conflicten over de herrie van het speelplein. Vooral in de avonduren maakte hangjeugd lawaai, zo betoogden enkele aanwonenden.