Omwonenden strijden tegen Railterminal Gelderland

Column Binnendijks De sledehond moet er maar aan wennen dat z’n voorland een step is. Kijk maar naar Nico

Af en toe raak ik behoorlijk in de war. Want wat is nou bijvoorbeeld een sledehond? Ik kan me niet voorstellen dat zo’n dier zich losrukt van z’n baasje bij het zien van een slee. Of bij het ruiken van zo’n voertuig, want vlak ook het reukvermogen van een hond niet uit.

18 november