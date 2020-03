Omwonenden tegen komst van Eco-Recreatiepark bij Rijkerswoerdse Plassen

Waar boeren klagen over het hoge water, geniet modelbou­wer Louis volop

5 maart HETEREN - ,,Elk nadeel heeft zijn voordeel”, orakelde Johan Cruijff ooit en daar is modelbouwer Louis van der Ploeg (66) uit Zetten het mee eens. Want waar de boeren klagen over de hoge waterstanden op het land is dat extra water voor modelbouwers als Van der Ploeg juist een bonus.