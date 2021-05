Omwonenden teleurgesteld na verkoop windmolenplan: 'Wij worden als laatste ingelicht’

Grote zorgen over de toekomst van kleinere pontjes in de Betuwe: ‘Dat betekent definitief aan de ketting’

16 april TIEL/OPHEUSDEN - De gemeenten in de Regio Fruitdelta Rivierenland maken zich grote zorgen over de toekomst van de talrijke pontveren in de regio. Als er niets verandert, is er in het Gelders Verenfonds na 2024 geen geld meer voor subsidies.