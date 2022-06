Ondergelopen kelder door nieuwe wijk? Bewoners uiten zorgen aan gemeente Overbetuwe

Nacompetitie amateurvoetbal Speelsche­ma nacompeti­tie amateur­voet­bal met SC Bem­mel-RK­HVV en DUNO-Blauw Wit'34

Na de laatste reguliere speelronde in het amateurvoetbal is het schema voor de nacompetitie bekend. In alle gevallen gaat het om één wedstrijd, waarvan alleen de winnaar een ronde verder gaat.

8:23