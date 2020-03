Ondernemer uit Elst snapt niet dat rijscholen les mogen blijven geven: ‘Alle scholen dicht, dus ook de rijschool’

Paul de Waal van de Bovag, een van de andere brancheorganisaties, stelt dat zij helemaal geen gezamenlijk advies kunnen geven. ,,Dat is aan de overheid. Wij zijn aan handen en voeten gebonden. Je zag het bij de kappers. Daar adviseerde de bond te stoppen met knippen, maar werd men teruggefloten door de minister.’’ Elke kapper moet nu zelf beslissen of hij of zij open blijft of niet.



De woordvoerder zegt desondanks de frustratie te begrijpen. ,,Maar het is even wat het is. We bekijken eigenlijk per uur wat er mogelijk is.’’ De BOVAG heeft wel bij het ministerie geklaagd over het feit dat het CBR wél zomaar de deuren dicht kan gooien. ,,Dat is natuurlijk vreemd, dat het CBR er wel over mag besluiten.’’