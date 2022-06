Ondernemers en oppositie Overbetuwe tegen invoering toeristenbelasting: ‘Kost uren per week’

‘Onze Marie is denk ik voor tweehon­derd euro in stukken gezaagd. Echt zonde, want ze was zo mooi’

HUISSEN - Ze heet Marie en stond tot de nacht van maandag op dinsdag stoer hangend tegen de westenwind in de tuin van de familie Van Zadelhoff in Huissen. Daar, aan de Kuunskop, werd het bronzen beeld in de nachtelijke uren gestolen.

1 juni