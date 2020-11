Onderzoek milieueffecten door komst Railterminal Gelderland moet over

Betuwse gemeentera­den worstelen met de vraag of ze echt of digitaal moeten vergaderen

27 oktober ELST/BEMMEL - In Boxmeer zorgde een meningsverschil over de vraag of de gemeenteraad echt of per beeldscherm moet vergaderen al tot Kamervragen. Zo heet wordt de soep in Lingewaard en Overbetuwe niet gegeten, maar ook daar worstelt de politiek met de vraag of ze nu live in de raadzaal of per beeldscherm de degens moeten kruisen. In de praktijk komen sinds maart beide vormen voor. Met maandelijks de beslissing welke vorm nu de voorkeur verdient. Ook hier zijn de meningen verdeeld.