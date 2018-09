Onderzoek naar veiligheid Heldringstichting

ZETTEN- Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of jongeren nog wel veilig in de Heldringstichting kunnen wonen. Daarna besluit de inspectie of de jeugdzorginstelling in Zetten nadere maatregelen moet nemen.

De commissie wordt ingesteld naar aanleiding van berichtgeving in De Gelderlander.

Voormalige pupillen en ouders schetsten tegenover de krant een onthutsend beeld van hun verblijf in Zetten. De Heldring zou een onveilige plek zijn voor opgenomen jongeren. Loverboys kunnen er makkelijk in contact komen met hun minderjarige slachtoffers, oude en nieuwe. Daarnaast is er veel handel in drugs en worden jongeren met gedragsproblemen onvoldoende van elkaar gescheiden.

Commissie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil nu dat de Heldring laat onderzoeken of de veiligheid van alle bewoners is gegarandeerd. Daarvoor stelt de instelling zelf een commissie samen met leden van buiten de Heldringstichting. Wie dat zijn en wanneer die aan de slag gaan, is nog onbekend.

,,De inspectie zal de uitkomsten van de onderzoeken beoordelen. Op basis hiervan bepaalt de inspectie of en welke verdere vervolgstappen nodig zijn’’, zegt een woordvoerder van de inspectie.

Kamervragen

De Tweede Kamer is bezorgd over de situatie in Zetten. De SP wil dat de inspectie direct zelf het onderzoek verricht naar de veiligheid en wil van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten hoe het kan dat loverboys zo makkelijk het terrein op kunnen. De PvdA wil weten wat de minister gaat doen om de veiligheid te verbeteren. Recent werd in het Brabantse Oosterhout een instelling gesloten, wegens grote problemen met drugsgebruik en loverboys.

Er loopt al een groot justitieel onderzoek naar loverboys, die meisjes uit de Heldring misbruikten. De directie wist niets van het lopende recherche-onderzoek, dat Dante is gedoopt. Hiervoor zitten twee mannen vast.

Wel veilig

De directie van de Heldringstichting toont zich op de eigen website 'zeer geschrokken' van de berichtgeving. Gesteld wordt 'de geschetste maatschappelijke problematiek te herkennen'. De veiligheid binnen de Heldring zou volgens de directie niet in het geding zijn.

Ook de cliëntenraad van de Heldringstichting is 'ongelooflijk verbaasd' over de kritiek. ,,We hebben hierover nooit opmerkingen van ouders gekregen’’, zegt Winneke Ekkel, die tien jaar in de cliëntenraad zit, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter. ,,Ook via andere kanalen hebben we hier nooit iets over gehoord. De directie is naar ons toe zeer open over dit soort zaken.’’