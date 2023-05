Ongeveer negen op de tien 17-plussers in de gemeente Overbetuwe is in het bezit van een rijbewijs

Onrust over voetbal­kooi: ‘Er blijven klachten binnenko­men over overlast en herrie’

Het is nog steeds de bedoeling dat de voetbalkooi bij de Oranjestraat in Ochten verhuist naar een andere plek in het dorp. ,,We zijn op zoek naar een nieuwe goede plek en gaan daarover zeker eerst in overleg met buurtbewoners’’, zegt burgemeester Jan Kottelenberg.