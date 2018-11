Ook het rijk heeft geld over voor Railterminal Gelderland

De provincie reserveerde eerder al 43 miljoen euro voor de Railterminal, die bij Valburg in de Betuwe moet verrijzen. ‘De railterminal Gelderland is een kans voor Nederland die we moeten benutten, het is de poort naar Europa en China’, zegt de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze.



Het Rijk en de provincie gaan ieder de helft betalen van de aansluitkosten aan het spoor van de railterminal Gelderland. Provincie Gelderland neemt daarnaast de ontsluiting van het terrein en de inpassing in het landschap voor haar rekening. Mogelijk komt er ook nog een bijdrage vanuit Europa.



De weerstand in de omgeving tegen het project groeit ondertussen. Tegenstanders hebben zich verenigd in de actiegroep Overbetuwe Overbelast. Ook de Nijmeegse overslagterminal BCTN, gelegen aan de Waal, is tegen. Het bedrijf stelt dat de spoorterminal nooit rendabel is te krijgen en dat exploitant DERT met staatssteun in het zadel wordt geholpen.