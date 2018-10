Ook laatste pand van voormalige cannabisdriehoek in Elst nu dicht

Woonwagen­kamp Grote Molen­straat kan deze week blijven staan

15 oktober ELST - Het woonwagenkamp van de familie Struijk-Klokgieter aan de Grote Molenstraat in Elst mag in elk geval deze week blijven staan. De gemeente Overbetuwe wilde dat de familie maandag zou vertrekken, maar heeft dat gedwongen vertrek op verzoek van de rechtbank in Arnhem in elk geval tot de rechtszaak uitgesteld.