Oosterhout heeft digitale dienstverlening op orde, maar te veel vrijblijvendheid ligt op de loer

indebuurt Een overzicht: 9 x dit verandert er in 2023 voor Arnhemmers

Voor de één was 2022 een topjaar, de ander is blij dat het nieuwe jaar is aangebroken. Bij welke groep je ook hoort, het is goed om te weten dat in 2023 zowel landelijk als in Arnhem een aantal veranderingen plaatsvinden. Van hogere parkeertarieven tot lagere woonlasten, hier een overzicht.

3 januari