Oosterhout krijgt pindakaasfabriek

OOSTERHOUT - Supperfood uit Ede breidt uit en doet dat in Oosterhout. De groothandel in levensmiddelen bouwt een pindakaasfabriek langs de snelweg A15 op Park 15.

Het gaat om een gebouw van circa 3.000 vierkante meter aan de Rietgraafsingel. Het heien is al gestart, in het derde kwartaal van 2019 moet de nieuwbouw klaar zijn.

Park 15 is een nieuw bedrijvenpark en ligt direct aan de A15, ter hoogte van afslag 38 (Elst/Oosterhout). In Oosterhout wordt straks pindakaas gemaakt met stukjes pinda, chocolade of honing. Het grootste deel van de productie betreft echter pindaboter voor de export.

Geuroverlast

De fabriek biedt werk aan circa twintig mensen, meldt directeur Jan van der Pol. Tien mensen verhuizen van Ede naar Oosterhout en er is plek voor circa tien nieuwe werknemers. ,,In Ede zit ons kantoor en dat blijft zo. Het betreft hier een uitbreiding. De zaken gaan goed’’, vertelt Van der Pol.

De pinda's worden op een andere locatie gebrand en in grote zakken aangevoerd. In Oosterhout worden ze in silo's gemengd met suiker, zout en vet.

Komende dinsdag spreekt een woordvoerder van Leefbaar Reeth in tijdens de gemeenteraadsvergadering. De belangenorganisatie wil weten of de pindakaasfabriek geuroverlast veroorzaakt. ,,Het is echt niet zo dat wij tegen de komst van een pindakaasfabriek zijn. Prima, ook goed voor de werkgelegenheid. Maar als de railterminal (overslagpunt waar containers met goederen van de trein worden overgeladen op vrachtwagen PR) op nagenoeg dezelfde plek doorgaat, krijgen we veel verkeersoverlast. Dan kunnen we geuroverlast er echt niet bij hebben’’, meldt Koos Nijssen namens Leefbaar Reeth.

Zorgvuldigheid

Volgens Van der Pol hoeven mensen in de omgeving van het nieuwe bedrijfspand zich geen zorgen te maken. ,,Bij het branden van pinda's komt geur vrij. Dat gebeurt niet in Oosterhout, maar elders. Wel worden de pinda's in Oosterhout vermalen en verwarmd. Maar dat geeft geen overlast voor de omgeving. Ik denk dat de vrees ongegrond is.’’

Overbetuwe verwacht geen problemen en heeft Supperfood daarom de nodige vergunningen verstrekt. Nijssen vindt het vreemd dat maar weinig mensen daar van weten. ,,Het lijkt erop dat dit er stilletjes doorheen wordt gedrukt. Zorgvuldigheid is geboden. Ik werk in Wageningen en rijd dan door Renkum. Dan ruik ik papierfabriek Parenco. Blijkbaar is die mate van geuroverlast ook ‘gewoon’ toegestaan. Je zal maar in de directe omgeving van die fabriek wonen.’’