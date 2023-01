Oosterhoutse wethouder praat met Máxima over mentale gezondheid bij jongeren: ‘Sociale media ja, maar het plaatje is groter’

Gemeente noemt eigen regels ‘strijdig met de wet’: Eeuwig grafrecht keert mogelijk terug in Lingewaard

BEMMEL - Wie een geliefde heeft begraven op een gemeentelijke begraafplaats in Lingewaard, kan hem of haar daar binnenkort mogelijk weer eeuwig laten rusten. Lingewaard had het eeuwig grafrecht in 2015 omgezet naar twintig jaar, maar dat blijkt nu strijdig met de wet.

