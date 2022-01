Op erf van deze boer lagen dagenlang 14 kadavers; OM wil hem vijf jaar verbieden dieren te houden

Theo T. (51) is momenteel een boer zonder erf. Hij heeft in Ede nog een weiland met wat dieren, maar de boerderij in Randwijk, zijn stallen en alle dieren daar zijn er niet meer.



Hij woont in zijn auto, zei hij donderdag in de rechtszaal terwijl hij een aantal grote trofeeën, gewonnen bij veetentoonstellingen, uitstalde op het beklaagdenbankje.



De lijst met tekortkomingen opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) lijkt eindeloos. T. zou zijn dieren de nodige zorg onthouden hebben: zo was er geen voedsel of water aanwezig voor zijn tientallen runderen, schapen en geiten. Meest treffend nog zijn de details van veertien dode dieren, waarvan enkelen al in staat van ontbinding, die op het erf zijn gevonden.