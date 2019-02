Opa die kleindochters misbruikte moet cel in en krijgt werkstraf

Vermiste vrouw (17) uit Zetten vermoede­lijk in Brussel

13:56 HETEREN - De 17-jarige Joän Berends is sinds 28 januari vermist vanuit Heteren. De jonge vrouw is voor het laatst gezien toen ze vanuit de OG Heldring Stichting in Zetten op de fiets naar haar stage-adres ging. Haar fiets is in Heteren aangetroffen.