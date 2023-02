Opgelet: Drielse Veer komende maandag en dinsdag uit de vaart

De veerverbinding tussen Driel en Oosterbeek is bewust deze twee dagen gestremd, zo meldt de Stichting Drielse Veer in een bericht. ‘Vanwege de voorjaarsvakantie zijn er namelijk geen scholieren over te zetten. De overige forenzen zullen op beide dagen een alternatief voor hun gebruikelijke overzetting moeten vinden. De meeste van hen zijn daar al van op de hoogte.’

Het pontje, dat doorgaans heen en weer vaart over de Nederrijn, is nu op de scheepswerf van Bas Peters in Angeren, waar het al geïnspecteerd is. Dat gebeurt iedere vijf jaar. Maandag en dinsdag krijgt het veer een verfbeurt, waarna het woensdag weer volgens dienstregeling zal gaan varen. De dienstregeling ziet er in het laagseizoen als volgt uit: op werkdagen van 07:00 tot 10:00 uur en van 13:30 uur tot 18:00 uur.