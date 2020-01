Opticien Elst voor de vierde keer slachtoffer van ramkraak

Volgens getuigen ramden de twee daders meerdere malen tegen de gevel voor de deur open sprong. Daarna hebben ze meerdere staanders met monturen in de auto geladen. Afgelopen juli was de opticien ook al het slachtoffer van een ramkraak, dat was de derde keer in het bestaan van het bedrijf. Toen werden 170 dure merkzonnebrillen gestolen.



De politie onderzoekt de ramkraak en zoekt naar de daders. De politie heeft vannacht getuigenverklaringen opgenomen en met de eigenaar de beelden van de bewakingscamera’s bekeken. Het is niet bekend wat er buit is gemaakt.