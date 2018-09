Oud-bewoonsters over Heldring: 'De pooiers konden zo het terrein op'

Toiletedu­ca­tie houdt de Betuwse schooltoi­let­ten toonbaar

8 september ELST/BEMMEL - Op basisschool de Meeuwenberg in Driel en de Clara Fabricius in Herveld wordt toiletgebruik klassikaal geoefend en op het Drieluik in Huissen moeten de jongens zittend plassen. Toileteducatie blijkt een effectief middel in de strijd tegen vuile schooltoiletten.