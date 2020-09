Ouders krijgen alsnog brief burgemeester over verzwegen misbruikzaak Scouting Elst: ‘Ingewikkeld dilemma’

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Overbetuw heeft vrijdag een brief aan alle ouders met kinderen die op Scouting Elst zitten gestuurd. In de brief legt de gemeente uit waarom er tot nu toe over het op non-actief stellen van een jeugdleider wegens seksueel wangedrag is gezwegen.

Hoytink-Roubos begrijpt dat het niet eerder actief communiceren over de kwestie vragen oproept. Ze geeft daar twee redenen voor.

,,Aan het begin van het onderzoek was het van groot belang het onderzoek niet te schaden en was ook nog niet duidelijk om wie het ging. Daarom is er alleen contact geweest met de ouders die de melding hebben gedaan bij de politie. Toen duidelijk werd om wie het ging, hebben politie, justitie en de gemeente de voorzitter van Scouting Elst op de hoogte gebracht van het feit dat er ernstige verdenkingen waren tegen deze persoon. We hebben daarbij aangegeven dat het gezien de verdenkingen verstandig was om hem per direct niet meer actief bij de Scouting te laten zijn, uit voorzorg in het belang van de kinderen. De betrokken persoon is toen op non-actief gesteld.”

Geen kinderen betrokken

,,Het Openbaar Ministerie verdenkt de man niet van strafbare feiten waar kinderen van de scouting bij betrokken zijn. Als we alle ouders van Scouting Elst hadden geïnformeerd, had dat de indruk gewekt dat dit wél zo was. De man wordt verdacht van het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno, niet van het zelf maken van kinderporno. Vanuit de politie en het Openbaar Ministerie zijn de betrokken ouders die de meldingen hebben gedaan, wel steeds op de hoogte gehouden over het verloop van het onderzoek.”

Hoytink-Roubos geeft aan met de zaak geworsteld te hebben. ,,Ook voor ons is het een ingewikkeld dilemma geweest. Het gaat om een complexe en ernstige zaak waarin zorgvuldig handelen van het grootste belang is. We hebben hierin in nauw overleg met justitie en politie opgetrokken, om zo de verdachte ook daadwerkelijk te kunnen oppakken en een zaak te hebben, zonder een mogelijk risico voor de kinderen te lopen. Natuurlijk begrijpen we dat er bij zedenzaken hoe dan ook onrust ontstaat. Dat is volkomen logisch en helaas niet te voorkomen.”

Volledig scherm Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos. © Gerard Burgers