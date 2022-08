Ouders wijzen kinderen op gevaarlijke oversteek in Elst: ‘Je komt ogen tekort. Verkeer komt overal vandaan’

Met videoELST - Opvallend veel vaders en moeders fietsen maandagochtend met hun kinderen mee naar het nieuwe schoolgebouw aan de Mozartstraat in Elst. Bij het passeren van drie gevaarlijke verkeerspunten krijgen de leerlingen uit de hoogste klassen van de basisscholen De Wegwijzer en De Elstar verkeersles van hun ouders.

,,Het is goed dat dit gebeurt. Maar hoelang houden de ouders dit vol?”, vraagt Marco Onstenk, directeur van De Elstar, zich af. Zelf was hij naar de onoverzichtelijke kruising Dauw-Regenboog gekomen om kinderen te helpen oversteken.

Ook de gemeente Overbetuwe had voor een verkeersbeveiliger gezorgd. Even verderop bij de Rijksweg stond een ambtenaar het verkeer te regelen.

Quote De oversteek bij de Ceintuur­baan is voor de kinderen veel overzichte­lij­ker Roland Stoffelen, Directeur basisschool De Wegwijzer

De verkeersbeveiliger van de gemeente Overbetuwe houdt auto's op de Regenboog tegen als kinderen met hun vader willen oversteken.

Minder kinderen

,,Het is jammer dat het zover is gekomen. Liever hadden wij gezien dat er noodlokalen waren geplaatst bij onze hoofdlocaties aan het Forum, maar helaas bleek dat niet mogelijk”, zegt Onstenk, die veel minder kinderen ziet dan hij vooraf had gedacht. ,,Alleen al van onze school gaan 120 kinderen uit de wijk Westeraam naar het schoolgebouw aan de Mozartstraat. Ik heb ze niet gezien.”

Onstenk denkt dat veel ouders hebben gekozen voor een andere route naar het schoolgebouw. Om daar te komen vanuit de wijk Westeraam moeten de kinderen onder het spoor Arnhem-Nijmegen door. Dat kan via de nieuwe Grifttunnel ter hoogte van de Ceintuurbaan, de tunnel in de Dauw en de tunnel bij station Elst.

Smal fietspad

Directeur Roland Stoffelen van De Wegwijzer staat bij de oversteek Dauw-Rijksweg. ,,Ik heb al veel kinderen gezien die uit de Grifttunnel komen. Zij moeten misschien iets verder fietsen, maar de oversteek is daar overzichtelijker”, zegt hij.

Als er een bus passeert is de situatie op de kruising Regenboog-Dauw compleet onoverzichtelijk voor de ouders en hun kinderen.

Dat beaamt Onstenk. ,,De oversteek Regenboog-Dauw is ons een doorn in het oog. Bovendien ligt er een te smal fietspad in de Dauwtunnel. Als kinderen elkaar een beetje duwen, liggen ze zo op de rijbaan. Daar moet echt naar gekeken worden”, zegt Onstenk.

De ouders die wel kiezen voor deze kortste route via de Dauwtunnel vanuit Westeraam naar de Mozartstraat wijzen de kinderen op de haaientanden op de Regenboog en op het gegeven dat er van links en rechts verkeer kan komen. ,,Als er ook nog een bus langskomt, kom je hier ogen te kort”, zegt Onstenk.

Buschauffeurs

Hij hoopt dat ook hier een oplossing voor komt. ,,Het mooiste zou zijn dat er op momenten dat hier leerlingen passeren even geen bussen rijden. Ik heb begrepen dat de buschauffeurs in elk geval zijn gewezen op feit dat er veel kinderen kunnen passeren.”

Stoffelen is niet ontevreden over de eerste ochtend. ,,Dit is een waardig alternatief voor de noodlokalen bij onze scholen. Dat willen wij het liefste. Je wilt de kinderen dicht bij de hoofdlocatie hebben. Bovendien hoeven zij dan niet de wijk uit. Maar het verliep allemaal best soepel.”

De gemeente zorgt twee weken lang voor een verkeersbegeleider. Mogelijk komen er nog twee weken bij. ,,Daarnaast hoop ik ouders te vinden die hier een ochtend of middag willen staan. Want we zullen hiermee door moeten gaan”, zegt Onstenk.