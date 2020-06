Over week ‘schuine overweg’ in Elst weg

De gelijkvloerse kruising maakt plaats voor een onderdoorgang voor het wegverkeer, in de vorm van de Grifttunnel. Die zal over ruim een jaar, in juli 2021, in gebruik worden genomen. Spoorbeheerder ProRail is al een jaar of vijftien bezig om alle spoorwegovergangen op het intensief bereden tracé Arnhem-Nijmegen - 28 treinen per uur in de spits - te verwijderen en vervangen voor tunnels of viaducten. De spoorwegovergang Rijksweg-Noord zat altijd het langste dicht: in de spits de helft van de tijd. Dat komt mede omdat sprinters richting Arnhem de overwegbomen al laten zakken als ze 950 meter verderop bij station Elst een stop maken. In het weekend na de afsluiting rijden er geen treinen en zal de overweg ook fysiek worden weggehaald.