Overbetuwe accepteert ‘te grote’ bouwmarkt Hornbach bij Ressen

Column Gewoon Max!: Prestatie

22 juli Vrijdag zat ik in een overvolle bus naar huis. Direct na mijn vakantie had ik weinig zin in chaotische drukte, maar mijn zus had erop gestaan dat we naar Via Gladiola zouden gaan om de wandelaars toe te juichen die de laatste meters aflegden. Wie zo dicht bij Nijmegen woont, kan ook eigenlijk niet wegblijven van de Vierdaagse.