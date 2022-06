Overbetuwe blijft bij weigering Aurelius af te sluiten

Man (41) stuurde seksueel getinte berichten naar meisje (11); ‘Maar ik voel me te ziek om er over te praten’

ARNHEM/ GENDT - Een 41-jarige man uit Gendt moet zich later dit jaar voor de rechtbank in Arnhem verantwoorden voor grooming van een 11-jarig meisje uit Bemmel en het lastig vallen van een 15-jarig meisje uit Gendt. De zaak is donderdag aangehouden tot later dit jaar vanwege psychologisch onderzoek en medische redenen.

19 mei