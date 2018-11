Overbetuwe controleert strenger op magneetvissen: oorlogsmunitie zorgt voor gevaar

ELST - De gemeente Overbetuwe waarschuwt via sociale media voor de risico’s van magneetvissen in bijvoorbeeld de Nederrijn en de Waal en kondigt verscherpte controles aan. De vismethode is in Overbetuwe, zoals in wel meer gemeenten, verboden. Desondanks zijn ‘meerdere fanatieke magneetvissers actief’, constateert de gemeente.